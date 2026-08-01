Με τρία χάλκινα μετάλλια και συνολικά πέντε πλασαρίσματα στην πρώτη πεντάδα των ατομικών, ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στην πρεμιέρα του Βαλκανικού πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών, που διεξάγεται στα Τίρανα.

Στο βάθρο ανέβηκαν η Χριστίνα Παπαδοπούλου (-57 κιλά), η Αλεξάνδρα Παπαγιαννάκη (-70 κιλά) και ο Νικόλαος Σιμόπουλος (-81 κιλά), χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή τρία χάλκινα μετάλλια.

Πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Μάριου Καψούρου (-81 κιλά) και του Ιωάννη Παναγιωτόπουλου (-90 κιλά), οι οποίοι κατέλαβαν την πέμπτη θέση στις κατηγορίες τους.

Ξεχωριστή ήταν και η προσπάθεια της Ελλάδας στο ομαδικό, όπου κατέλαβε την 5η θέση. Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε με μόλις τέσσερις αθλητές, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητές της απέναντι σε πληρέστερες αποστολές και ουσιαστικά της στέρησε την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο.

Την ελληνική αποστολή συνοδεύουν οι προπονητές Θωμάς Παυλής, Νικόλαος Μπαμπάς και Ντούρου Γκόγκουα, ενώ η Βαρβάρα Ακριτίδου, ως Sports Director της Balkan Judo Association, είχε ενεργό ρόλο στη διοργάνωση.

Η συγκομιδή των τριών μεταλλίων επιβεβαιώνει την καλή εικόνα του ελληνικού τζούντο και τη σταθερή παρουσία του στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.