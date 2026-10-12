Η Μαρία Στρατουδάκη σάρωσε τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών Εφήβων-Νεανίδων και U23, που διεξάγεται στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, κυριαρχώντας στην κίνηση του αρασέ, στο επολέ ζετέ και στο σύνολο, με επίδοση 190 κιλών, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων.

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