Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός απέκτησε τρεις πρωταθλητές του στίβου. Οι «πράσινοι» ενίσχυσαν το τμήμα με τον Νίκο Ανδρικόπουλο στο τριπλούν, τον Κώστα Γεννίκη στη σφαιροβολία και την Αναστασία Ράπτη στα σπριντ.

Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις:

«ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τεράστια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό όμιλο, καθώς απέκτησε τον 29χρονο Νίκο Ανδρικόπουλο από την ομάδα ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς. Αναμφίβολα,είναι μια πολύ σημαντική μετακίνηση κι ο σύλλογος δυναμώνει πολύ στο τριπλούν. Οι επιτυχίες του Ανδρικόπουλου είναι πολλές κι αξιοσημείωτες σε διεθνές επίπεδο και ξεχωρίζει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κλειστού στίβου το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο NO57 στον κόσμο.

Αναλυτικά οι επιτυχίες του:

2023 27ος 15,77 μ. πρ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Βουδαπέστη

2023 2ος 16,58 μ./16,39 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

2022 19ος 15,39 μ. πρ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μόναχο

2022 12ος 16,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Βελιγράδι

2021 13ος 15,61 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Τορούν

2021 1Ος Βαλκανικό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου με 16,73

2019 18ος 15,63 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, Γκέβλε

-Πρωταθλητής Ελλάδας ανδρών 2021 και 2025

Πρώτος Βαλκανιονίκης 2022 και 2ος Βαλκανιονίκης 2025»

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Παναθηναϊκό με την ένταξη του σφαιροβόλου Κωνσταντίνου Γεννίκη, που αποκτήθηκε από τον ΟΦΚΑ Σερρών. Ο 24χρονος αθλητής ρίψεων έχει αρκετές διακρίσεις σε εγχώριο, αλλά και διεθνές επίπεδο κι, αναμφίβολα, ξεχωρίζει η πέμπτη θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα το 2018 κι η έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ρίψεων το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή είναι NO87 στον κόσμο.

Επιπλέον, το 2021 ήταν έβδομος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ20 και 16ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Το 2025 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στίβου ήταν 12ος και παράλληλα ήταν πέμπτος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον Βόλο.

Ήταν πρωταθλητής Ελλάδας ανδρών και Κ23 το 2025, ενώ ήταν τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου το 2023 και το 2024 και δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού το 2024».

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για το «τριφύλλι», καθώς απέκτησε την 24χρονη Αναστασία Ράπτη από τον ΑΓΣ Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια αθλήτρια που αγωνίζεται στα 200 και στα 400 μέτρα και στα περασμένα πανελλήνια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα.

Επιπλέον, πήρε την έκτη θέση στα 200 μέτρα στον ανοιχτό στίβο.

Το 2024 ήταν τρίτη το Πανελλήνιο κλειστού στα 200 και στα 400 μέτρα, ενώ ήταν τρίτη και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού».