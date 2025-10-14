Με τρία ακόμα μετάλλια ολοκληρώθηκε το Βαλκανικό πρωτάθλημα Πάλης που διεξήχθη στη Ρουμανία. Στην ηλικιακή κατηγορία των U20 η Ελλάδα κατέκτησε τρία χάλκινα μετάλλια και συνολικά οι επιτυχίες έφτασαν τις 13, μιας και είχαν προηγηθεί πέντε μετάλλια στο U17 και ισάριθμα στο U15.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ηλίας Καρνάβας (70κ. ελευθέρα), ο Αβραάμ Μουστόπουλος (79κ. ελευθέρα) και ο Σταύρος Τυριτίδης (130κ. ελληνορωμαϊκής).

Πολύ καλές παρουσίες έκαναν και οι: Αΐκ Καζαριάν, Αρείων Κολοσέντας, Δημήτρης Παπαβασιλείου, Φωτεινή Ναλμπάντη που κατέκτησαν την 5η θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Οι πολλές επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών αποδεικνύουν έμπρακτα ότι το μέλλον της Πάλης είναι ευοίωνο!