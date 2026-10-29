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Η Μαρία Στρατουδάκη συνεχίζει να εντυπωσιάζει προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία επίδοση στο ενεργητικό της. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών γυναικών, που διεξάγεται στο Νίνγκμπο της Κίνας, η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με 191 κιλά στο σύνολο, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία των 53 κιλών, σε επίπεδο νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών.
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