Θριαμβευτική ήταν η παρουσία και η εμφάνιση της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα στην Ιταλία. Για πρώτη φορά στην 75ετή ιστορία της διοργάνωσης, η χώρα μας πήρε την 3η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, με την αποστολή να γράφει ιστορία.

Συνολικά η Team Hellas συγκέντρωσε 71 μετάλλια, εκ των 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Έμεινε πίσω από τη διοργανώτρια Ιταλία και την Τουρκία, ενώ ξεπέρασε τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αίγυπτο.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές», αναφέρει η ΕΟΕ.