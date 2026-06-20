Το τρίτο της προσωπικό μετάλλιο -και τέταρτο συνολικά για την ελληνική αποστολή- εξασφάλισε η Ειρήνη Ζερβού, στο Μεσογειακό Κύπελλο κολύμβησης (COMEN Cup), που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Η αθλήτρια του Αιγάλεω κατέλαβε την τρίτη θέση στα 100μ. ύπτιο με χρόνο 1:02.68, που συνιστά ατομικό ρεκόρ, και πρόσθεσε στο παλμαρέ της άλλη μία διάκριση, μετά το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε την Παρασκευή (19/6), στα 200μ. ύπτιο και τα 100μ. ελεύθερο αντίστοιχα.

Για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε τη θέση στο βάθρο των 200μ. πρόσθιο η Άννα-Μαρία Δασκαλάκη, η οποία πήρε την τέταρτη θέση με 2:34.08, ενώ τέταρτη κατετάγη και η ομάδα 4Χ100μ. μικτή ομαδική των κοριτσιών. Τα πλασαρίσματα αυτά ανέβασαν την Ελλάδα στην 4η θέση της βαθμολογίας των κοριτσιών με 238 βαθμούς, ενώ στα αγόρια η χώρα μας παραμένει πέμπτη με 202β. και στο σύνολο έκτη με 440β.

Οι ελληνικές συμμετοχές στο απογευματινό πρόγραμμα της 2ης ημέρας του COMEN Cup:

800μ. ελεύθερο (Κ): Μυρτώ Γούση 7η 9:21.86

200μ. πρόσθιο (Κ): Άννα-Μαρία Δασκαλάκη 4η 2:34.08, Μιχαέλα Ποπώλη 9η 2:41.87

200μ. πρόσθιο (Α): Τζεσιάν Λανάι 7ος 2:25.72

100μ. ύπτιο (Κ): Ειρήνη Ζερβού 3η 1:02.68, Γεωργία Πετρουδάκη 15η 1:07.14

100μ. ύπτιο (Α): Μάριος Βλαχάκης 7ος 58.75, Γιάννης Κασιμίδης 8ος 59.50

4Χ100μ. μικτή ομαδική (Κ): Γεωργία Πετρουδάκη, Αννα-Μαρία Δασκαλάκη, Καλλιόπη Κουστουμπάρδη, Ειρήνη Ζερβού 4ες 4:20.32

4Χ100μ. μικτή ομαδική (Α): Γιάννης Κασιμίδης, Τζεσιάν Λανάι, Μάριος Βλαχάκης, Μιχάλης Σαββίδης 5οι 3:53.84