Ο Εθνικός κατέκτησε την τρίτη θέση στη Waterpolo League γυναικών, καθώς επιβλήθηκε στη Γλυφάδα του τοπικού ΑΝΟΓ με 9-7, στην τρίτη και τελευταία αναμέτρηση για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος, και πανηγύρισε το 2-1 στη σειρά.

Πάντως, οι αγώνες για την τρίτη θέση ήταν… διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League.

Οι δύο αντίπαλοι συμβάδιζαν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν 6-4, 1:09 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου, αλλά ο ΑΝΟΓ ισοφάρισε 6-6, 4:21 πριν από το τέλος του αγώνα. Η Οτσόα ισοφάρισε 7-7 για λογαριασμό της Γλυφάδας, 2:49 πριν από το τέλος, ωστόσο ο Εθνικός ανέκτησε το προβάδισμα χάρη σε γκολ της Μαμόγλου, 1:31 πριν από τη λήξη. Ο ΑΝΟΓ δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και η Τσιμάρα «κλείδωσε» την επικράτηση του Εθνικού «γράφοντας» το τελικό 9-7, έξι δεύτερα πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 2-2, 1-3, 3-3.

Τα γκολ:

Γλυφάδα: Σαλταμανίκα 4, Οτσόα 2, Γρηγοροπούλου

Εθνικός: Τσιμάρα 2, Κοντογιάννη 2, Καραγιάννη 2, Καραμπέτσου, Μαμόγλου, Μπέτα