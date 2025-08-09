Η Εθνική ανδρών είχε εύκολο έργο κόντρα στη Γεωργία, την οποία νίκησε με 3-0 σετ εξασφαλίζοντας και τυπικά την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην πόλη Ρούσταβι που διεξήχθη ο αγώνας και χρειάστηκε 67 λεπτά για να κάνει το 3Χ3 στον 6ο προκριματικό όμιλο.

Έτσι πλέον ο στόχος είναι η πρωτιά στον όμιλο και για να τον πετύχουμε θα χρειαστεί να πάρουμε δύο σετ την προσεχή Τετάρτη (13/8, 20.00) κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό του Ρέντη.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Σταύρος Μούχλιας με 11 πόντους και σε ηλικία 17 ετών έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την Εθνική ανδρών. Να αναφερθεί ότι στην ίδια εξάδα βρέθηκαν ο Σπύρος με τον Άρη Χανδρινό και ο Δημήτρης με τον Σταύρο Μούχλια.

Στο πρώτο σετ η Εθνική ομάδα πέρασε μπροστά με 4-5 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ο Σταύρος Μούχλιας στο ντεμπούτο του με την φανέλα των ανδρών ξεκίνησε με μονό μπλοκ και συνεχόμενες επιθέσεις για το 7-14. Ο Σπύρος Χανδρινός διατήρησε το +7 (12-19) για να τελειώσει το σετ με 16-25 με άουτ σερβίς της Γεωργίας.

Στο δεύτερο σετ τα σερβίς και οι άσσοι του Μάρκου Γαλιώτου έφεραν το 6-15, για να γίνει εύκολα το 0-2 σετ με 10-25 με κόντρα επίθεση του Σταύρου Μούχλια.

Στο τρίτο σετ ο Σπύρος Χανδρινός έκανε το 5-10, η διαφορά σταδιακά ανέβαινε για το τελικό 15-25 που ήρθε με άουτ επίθεση των Γεωργιανών.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 4-8, 6-16, 9-21, 10-25

3ο σετ: 4-8, 9-16, 11-21, 15-25

*Οι πόντοι της Γεωργίας προήλθαν από 22 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 10-25, 15-25) σε 67′

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σόσο Λομπζανίτζε): Κουραζιάνι 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τσχομάρια 7 (7/24 επ., 53% υπ. – 26% άριστες), Λαζαρασβίλι 4 (4/13 επ., 39% υπ. – 9% άριστες), Ζακαϊντζε 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Νουτσουμπίτζε 1 (1/4 επ.), Γκορντάτζε / Ντζελάντζε (λ, 47% υπ. – 18% άριστες), Νατσβισβίλι, Κατσιμπάγια 1 (1/3 επ.), Καμκαμίντζε, Τεντβοράντζε 5 (5/17 επ., Μπουρντούλι.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χανδρινός Σπ. 10 (10/18 επ., 53% υπ. – 24% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. – 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. – 100% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χασμπάλα 1 (1/1 επ.), Θεοδόσης 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος, Νανόπουλος 4 (3/9 επ., 1 άσσος).

Το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

Γεωργία – Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα

2η αγωνιστική – Κυριακή 25 Αυγούστου 2024

Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία

3η αγωνιστική – Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024

Ελλάδα – Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16)

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία

4η αγωνιστική – Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Γεωργία – Ελλάδα 0-3 (16-25, 10-25, 15-25)

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία

5η αγωνιστική – Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

20.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία

6η αγωνιστική – Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

21.00: Βόρεια Μακεδονία – Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα.

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι

*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.