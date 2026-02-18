Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε την Τετάρτη με 2-0 σετ τον  Ντανιίλ Μεντβέντεφ, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τους 8 του Qatar Open…

Διaβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ντανιίλ Μεντβέντεφ #Στέφανος Τσιτσιπάς #τένις