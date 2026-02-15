Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο Qatar ExxonMobil Open τη Δευτέρα (16/2), με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο να είναι ο Τυνίσιος, Μοέζ Εσαργκί.

Ο Έλληνας τενίστας τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος του ταμπλό στο Όπεν του Κατάρ, έπειτα από την χθεσινή κλήρωση και θα αντιμετωπίσει τον 33χρονο Τυνήσιο, που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη διοργάνωση, μέσω wild card.

Σε περίπτωση που ο Τσιτσιπάς, εξασφαλίσει την πρόκριση στον 2ο γύρο του τουρνουά, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Σανγκ Τζουντσένγκ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (16/2, 12:30).