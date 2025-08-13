Με μία συγκινητική ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στη μητέρα του για τα γενέθλιά της, χαρακτηρίζοντάς την «MVP», ενώ στάθηκε και στο πόσο πίστεψε σε εκείνον!
Η ανάρτηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα:
«Σεβασμός στην πραγματική MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια.
Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι – με λίγο περισσότερo top spin».
Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.
Happy birthday, Mom. ❤️ You’re everything I strive to be – with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix
— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025