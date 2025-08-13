Με μία συγκινητική ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στη μητέρα του για τα γενέθλιά της, χαρακτηρίζοντάς την «MVP», ενώ στάθηκε και στο πόσο πίστεψε σε εκείνον!

Η ανάρτηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα:

«Σεβασμός στην πραγματική MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια.

Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι – με λίγο περισσότερo top spin».