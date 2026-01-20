Την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open πανηγύρισε την Τρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς κατάφερε με ανατροπή να ξεπεράσει με 3-1 σετ το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, στις δηλώσεις του, μετά τον εναρκτήριο αγώνα του στη Μελβούρνη, στο πρώτο grand slam της χρονιάς, παραδέχτηκε ότι στην αρχή του ματς δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένος, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την εικόνα του στα τρία επόμενα σετ, που του χάρισαν τη νίκη.

«Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμουν τόσο συγκεντρωμένος όσο θα ήθελα και είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ, έπαιξα σε υψηλό επίπεδο. Το ίδιο και ο Σιντάρο μου δυσκόλεψε τη ζωή στην αρχή. Προσπάθησα να βρω λύσεις, να τον βάλω σε άβολη θέση και δούλεψε, οπότε είμαι χαρούμενος με το τέλος».

Κληθείς να μιλήσει για την υποστήριξη που είχε από τους Έλληνες φιλάθλους στην εξέδρα, είπε: «Είναι οι αγαπημένοι μου φαν στον κόσμο. Δεν το λέω έτσι, μου συμπεριφέρεστε πολύ όμορφα τα τελευταία χρόνια εδώ και η Μελβούρνη, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω να με ενθαρρύνετε σε κάθε ματς που παίζω στη Μελβούρνη. Έχω μερικούς πολύ παθιασμένους Έλληνες φαν εδώ και προφανώς είναι κάτι που με βοηθάει και προτιμώ να το έχω από το να μην το έχω, γι’ αυτό σας ευχαριστώ».

Ερωτηθείς, τέλος, για τον επόμενο αντίπαλό του (22/01), τον Τόμας Μάχατς, επισήμανε: «Τον έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν, είναι δύσκολος αντίπαλος, από τους δυσκολότερους που θα μπορούσα να έχω σε δεύτερο γύρο Grand Slam. Ελπίζω πως θα έρθω καλά προετοιμασμένος και δεν θα ξεκινήσω όπως στο σημερινό ματς, που βρήκα τον ρυθμό μου πιο αργά. Θέλω να δείξω το ίδιο επίπεδο που έδειξα στα 3 τελευταία σετ σήμερα. Θα είναι μάχη, δεν θα είναι εύκολο ματς, περιμένω μεγάλη μάχη και ευελπιστώ να απολαύσω αυτή τη μάχη και όλη τη διαδικασία».