Μιλώντας στο «Clay», ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στις οικονομικές συμφωνίες που κλείνουν οι τενίστες πριν από τη συμμετοχή τους σε ένα τουρνουά, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές του στο αγωνιστικό του πρόγραμμα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα στα τουρνουά της Νότιας Αμερικής, στα οποία δεν έχει αγωνιστεί, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση που να τον βάζει σε σοβαρές σκέψεις συμμετοχής. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, προσφέροντας σαφώς πιο ανταγωνιστικές συμφωνίες.

