Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 33), μετά από τρία χρόνια νίκησε την Τετάρτη με 2-0 σετ τον «κακό του δαίμονα», τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 11), καταφέρνοντας να σφραγίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Qatar Open.

Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ρώσο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση που πραγματοποίησε.

«Έδειξα μαχητικότητα, είχα πολύ υψηλή ένταση», είπε ο «Στεφ» στην on court συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που το παιχνίδι μου “έδεσε” προς το τέλος.

Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς».

Εν συνεχεία, κληθείς να μιλήσει για τις προωθήσεις του στο φιλέ, επισήμανε: «Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται.

Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα».