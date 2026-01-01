Ο Τσιτσιπάς με εμπειρία και πίστη στις δυνατότητές του έστειλε μήνυμα ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει χρονιά επανεκκίνησης τόσο για τον ίδιο, όσο και για το ελληνικό τένις συνολικά, θέλοντας να ξαναγίνει πρωταγωνιστής στο κορυφαίο επίπεδο.

Ανυπομονώντας να αγωνιστεί στο Περθ, στο United Cup αποκάλυψε την ευχή του για το 2026. Ο πρώην Νο. 3 στον κόσμο θα ηγηθεί της Εθνικής Ομάδας μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά. Έχοντας αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στην πλάτη, στο δεύτερο μισό της σεζόν του 2025 και δεν αγωνίστηκε στη συνέχεια, καθώς έπαιξε δύο αγώνες στα μονά για την Ελλάδα στο Davis Cup τον Σεπτέμβριο.

Αποχώρησε, για να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία, και τώρα δήλωσε ότι αισθάνεται ξεκούραστος και ανανεωμένος, ενώ βρίσκεται στο Περθ της Αυστραλίας, όπου προετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα.

