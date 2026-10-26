Η συνεργασία με τον Πατρίκ Μουράτογλου και την προπονητική ομάδα της ακαδημίας του έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας μίλησε, στο περιθώριο του Almaty Open, για την οργάνωση και την πειθαρχία που χαρακτηρίζουν πλέον την προετοιμασία του, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της προηγούμενης ομάδας του.

Ο 28χρονος αθλητής, τους τελευταίους μήνες ακολουθεί διαφορετικό προπονητικό δρόμο μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τον πατέρα του, Απόστολο.

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