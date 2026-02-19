Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του Qatar Open (COSMOTE SPORT 6 HD). Ο Έλληνας τενίστας που βρίσκεται στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης και επικράτησε του Ντανιίλ Μεντβέντεφ αναμετράται με τον Ρώσο Νο. 14 στον κόσμο.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν 11 φορές, με τον Στέφανο να διατηρεί οριακό προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Ρούμπλεφ έχει επικρατήσει στο τελευταίο τους ραντεβού, το 2022 στο ATP Finals.

