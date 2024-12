Με το… αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Ελλάδα κόντρα στην αναμέτρηση με το Καζακστάν, για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στο United Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να γνωρίζει την ήττα από τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο με 2-0 σετ, 6-4 και 7-6(0).

H Εθνική μας, που θα πρέπει να κερδίσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια, αλλιώς θα είναι αδύνατο πρακτικά να διεκδικήσει την πρόκριση, ακόμα και ως 2η. Για να μείνει… ζωντανή λοιπόν, η Ελλάδα στη «μάχη» της πρωτιάς στον όμιλο, η Μαρία Σάκκαρη θα χρειαστεί να πάρει τη νίκη στον δεύτερον αγώνα της σειράς κόντρα στην πολύ δυνατή Έλενα Ριμπάκινα, ώστε η νίκη να κριθεί στον τρίτο και τελευταίο αγώνα (διπλό μικτό).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πρώτο σετ ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Σεβτσένκο ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι αρκετά σταθεροί στα service games τους. Μάλιστα, ο Έλληνας έμοιαζε να είχε πολύ καλό ρυθμό, δυσκολεύοντας παράλληλα τον αντίπαλό του να κλείσει γρήγορα τα games στα οποία σέρβιρε.

Αυτό το επιβεβαιώνει και το break point του Έλληνα στο τέταρτο game, το οποίο κατάφερε να σβήσει ο Καζάκος τενίστας και να διατηρήσει τις ισορροπίες στο σετ. Με το 3-3 στο σετ, ο Τσιτσιπάς πραγματοποίησε ένα άσχημο service game με δύο διπλά λάθη και έδωσε την ευκαιρία στον Σεβτσένκο να κάνει το break όταν του εμφανίστηκε η ευκαιρία.

Έτσι ο 24χρονος έφτασε να προηγείται με 5-3 και δύο games αργότερα κατέκτησε το σετ και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση (6-4).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όντας πίσω ένα σετ, ο Τσιτσιπάς κλήθηκε στο δεύτερο να βγάλει αντίδραση για να φέρει το ματς στα ίσα και να διεκδικήσει τη νίκη. Βέβαια, λίγο μετά τον πρώτο πόντο στο σετ, ο Έλληνας κάλεσε ιατρικό time out καθώς ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο το ματς.

Κατά την επιστροφή του στο court, ο Νο.11 του κόσμου έμοιαζε αρκετά επηρεασμένος με συνέπεια να δεχθεί το break και πολύ γρήγορα να βρεθεί δύο games πίσω (2-4).

Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου ο Έλληνας τενίστας έμοιαζε ν’ αποκτά και πάλι ρυθμό βασιζόμενος κυρίως στο forehand του, με το οποίο έβαλε πολλές δυσκολίες στον αντίπαλό του. Έτσι κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ και να βρεθεί δύο φορές ένα game μακριά από την ισοφάριση (5-4 και 6-4).

Ο Αλεξάντερ Σεβτσένκο βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και έστειλε το ματς στο tie-break, όπου εκεί παρουσιάστηκε κυριαρχικός και με 7-0 έκλεισε το σετ και πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη για το Καζακστάν.

OUT OF THIS WORLD 🤯

Shevchenko continues to work his magic in the second set 🇰🇿#UnitedCup pic.twitter.com/AjpoCtySMz

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 30, 2024