Στην παραδοχή ότι περίμενε να πάρει πιο εύκολα την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, προχώρησε η Ελίνα Τζένγκο στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών του αγωνίσματος.

Παράλληλα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ζήτησε από όλους τους Έλληνες να της στείλουν τη θετική ενέργειά τους, εν όψει της προσπάθειάς της για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στον τελικό του Σαββάτου (20/9, 15:05, ΕΡΤ2).

«Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι η πρόκριση θα έρθει πιο εύκολα, αλλά μπορώ να πω ότι ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό. Νομίζω τώρα απελευθερώθηκα και αύριο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα. Ελλάδα στείλε όλη σου την θετική ενέργεια. Αύριο θα πάνε όλα καλά.

Σήμερα ήμουν πάλι σταθερή και αύριο θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο, έχοντας βελτιώσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό» ανέφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.