Την απογοήτευσή της που δεν κατάφερε να κατακτήσει μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου εξέφρασε, μετά την κατάληψη της 5ης θέσης στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα βρεθεί στο βάθρο την επόμενη φορά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια:

«Μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί έτσι μέσα από τα χέρια μου. Ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω».

Για το τι έλειψε και δεν ήρθε το μετάλλιο: «Τίποτα δεν έλειψε, απλά μπήκα με καρδιά. Έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη. Στην πρώτη βολή έριξα κυριολεκτικά χάλια, 62.5μ.».

Για το ποια είναι τα συναισθήματά της μετά τον τελικό: «Θυμωμένη είμαι, αλλά όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τις άλλες χρονιές δεν ήμουν καν μέσα στον τελικό. Ευχαριστώ τον θεό που κατάφερα να μπω. Είμαι υγιείς. Τελείωσα μία σεζόν τεράστια υγιείς».

Για τον σκληρό ανταγωνισμό: «Τα κορίτσια έριξαν πολύ καλά χθες και σήμερα δεν το κατάφεραν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θέλει πείσμα και υπομονή».