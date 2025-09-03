Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον ημιτελικό του US Open, όπου θ’ αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ σ΄έναν… πρόωρο τελικό, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα, θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς, με αντίπαλο την Τζέσικα Πεγκούλα.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε τον Αμερικανό, Τέϊλορ Φριτς (Νο 4) με 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 και πανηγύρισε χορεύοντας για την κόρη του, η οποία είχε γενέθλια, αλλά τα γιόρτασε μακριά από τον πατέρα της.

«Ήταν ένας απίστευτα κλειστός αγώνας, ήμουν τυχερός που έσωσα αρκετά break point σε σημαντικές στιγμές στο δεύτερο σετ. Για το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου και τρίτου σετ, ο Φριτς ήταν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο», είπε ανακουφισμένος ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε κρατήσει ζωντανό το όνειρό του για έναν 25ο τίτλο Grand Slam που θ’ αποτελέσει και σχετικό ρεκόρ.

«Οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι πραγματικά κρίσιμες για να βάλω το σώμα μου σε φόρμα, για να το προετοιμάσω να παλέψει για πέντε σετ αν χρειασθεί. Σίγουρα δεν πρόκειται να σηκώσω… λευκή σημαία όταν βγω στο γήπεδο», πρόσθεσε ο «Τζόκερ».

Διεκδικώντας την κορυφή στην παγκόσμια κατάταξη, ο Αλκαράθ θα βρεθεί στο Νο του κόσμου, εάν κατακτήσει το τρόπαιο στην Νέα Υόρκη: «Είναι πραγματικά δύσκολο να μην σκέφτεσαι την πρώτη θέση. Αλλά κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο, προσπαθώ να μην το έχω στο μυαλό μου. Αν το σκεφτόμουν πολύ, θα έβαζα μεγάλη πίεση στον εαυτό μου».

Παράλληλα, η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, προκρίθηκε άκοπα στον ημιτελικό, μετά την αποχώρηση της Τσέχας, Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Νο 60), λόγω τραυματισμού.

«Κατά την διάρκεια της σημερινής προπόνησης, ένιωσα ξανά ενοχλήσεις στο γόνατό μου και αφού συμβουλεύτηκα τον γιατρό του τουρνουά, αποφάσισα να μην ρισκάρω να επιδεινώσω τον τραυματισμό», έγραψε σε μια δήλωση η πρωταθλήτρια του Wimbledon του 2023, διευκρινίζοντας ότι ο τραυματισμός χρονολογείται από τον προηγούμενο αγώνα της.