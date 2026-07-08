Ο επτάκις κάτοχος του Wimbledon, Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε 3-2 σετ του Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ μετά από 5 ώρες και 15 λεπτά, στον μεγαλύτερο σε διάρκεια προημιτελικό στα χρονικά της διοργάνωσης, και εμφανίσθηκε «υπερήφανος που βγήκε νικητής σε αυτή τη μάχη, κόντρα σε έναν αθλητή 15 χρόνια νεότερο».

Ο «Νόλε» αψηφά το χρόνο και τα… γηρατειά και στα 39 του συνεχίζει να γράφει «ιστορία» στα κόρτ, όπως ακριβώς και ο Λιονέλ Μέσι στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Χθες ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Wimbledon παίζοντας μάλιστα στον μεγαλύτερο σε διάρκεια προημιτελικό στα χρονικά του θεσμού εναντίον του Φέλιξ Όζερ-Αλιασίμ.

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