Ο Τζον Σίνα, ένας από τους σπουδαιότερους θρύλους της επαγγελματικής πάλης, έδωσε τον τελευταίο αγώνα του το βράδυ του Σαββάτου, 13 Δεκεμβρίου, αποχαιρετώντας τους φίλους του WWE έπειτα από 24 χρόνια καριέρας.

Ο 48χρονος Αμερικανός αντιμετώπισε τον Γκούνθερ στο Saturday Night’s Main Event. Όμως, μετά από μία λαβή που έκανε ο Αυστριακός αντίπαλός του, ο Τζον Σίνα δεν άντεξε και επέλεξε να παραδοθεί (χτύπησε τρεις φορές το χέρι του κάτω για να σταματήσει ο αγώνα), γεγονός που απογοήτευσε τους φανατικούς οπαδούς του παλαιστή. Αυτή ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο Σίνα χάνει με αυτόν τον τρόπο εδώ και 20 χρόνια.

Δείτε τη λήξη του αποχαιρετιστήριου αγώνα:

It’s over. Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Μετά τoν τελευταίο αγώνα της καριέρας του, ο 48χρονος άφησε στο ρινγκ τα περιβραχιόνια που φορούσε όλα τα χρόνια και ήταν το σήμα κατατεθέν του. Αυτά τα περιβραχιόνια είναι ξεχωριστά για τον ίδιο αλλά και για την κοινότητα του WWE, καθώς πάνω τους αναγράφεται το σλόγκαν του «Never Give Up», που αποτελεί και στίχο στο τραγούδι του.

Τα επιτεύγματα του θρυλικού Τζον Σίνα

Η καριέρα του στο WWE ξεκίνησε το 2002. Ο Τζον Σίνα κατέκτησε 17 φορές παγκόσμια πρωταθλήματα – αριθμός που τον τοποθετεί στην κορυφή των εν λόγω διοργανώσεων.

Οι τίτλοι που κατέκτησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του είναι οι:

17 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής

5 φορές Πρωταθλητής ΗΠΑ

4 φορές Πρωταθλητής «Tag-Team» (με συμπαίκτη)

2 φορές νικητής του Royal Rumble

Μία φορά Intercontinental Champion

Το συγκινητικό «αντίο» του Σίνα:

Η ηθοποιία και η… μουσική απόπειρα

Όταν δεν βρισκόταν στο ρινγκ, ο Σίνα ασχολούταν με την ηθοποιία. Συγκεκριμένα, αυτή η δεύτερη καριέρα του, άρχισε το 2006. Από τότε, ο 48χρονος έχει συμμετάσχει σε κωμωδίες και ταινίες δράσης, εισπράττοντας επαίνους για τους ρόλους του στις ταινίες Trainwreck (2015), Blockers (2018) και The Suicide Squad (2021). Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες, όπως The Marine (2006), Bumblebee (2018) και F9 (2021), καθώς και στη σειρά Peacemaker (2022–2025).

Στον χώρο της μουσικής, κυκλοφόρησε το ραπ άλμπουμ «You Can’t See Me» το 2005, το οποίο έφτασε στο νούμερο 15 του Billboard 200, ενώ το τραγούδι του «The Time is Now» αποτέλεσε το χαρακτηριστικό τραγούδι εισόδου του στο ρινγκ όλα αυτά τα χρόνια στο WWE.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Τζον Σίνα είναι γνωστός και για το φιλανθρωπικό του έργο, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 650 «ευχές» για το Make-A-Wish Foundation, τις περισσότερες στην ιστορία του οργανισμού.