Δύο χρυσά, έξι ασημένια και οκτώ χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες τζουντόκα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων U16, που φιλοξενήθηκε στην Άρτα στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Η ελληνική παρουσία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Τζούντο U16 στην Άρτα συνοδεύτηκε από 16 μετάλλια, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των νεαρών αθλητών και αθλητριών απέναντι στις αποστολές των βαλκανικών χωρών.

Στο κλειστό γυμναστήριο Τ9, στους Κωστακιούς, οι αγώνες του διημέρου έφεραν στην πόλη περίπου 353 αθλητές από 13 χώρες. Μαζί με τους προπονητές και τους συνοδούς, οι συμμετέχοντες και οι άνθρωποι των αποστολών ξεπέρασαν συνολικά τα 1.200 άτομα, δίνοντας στη διοργάνωση έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας περιλάμβανε δύο χρυσά μετάλλια, έξι ασημένια και οκτώ χάλκινα. Ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια και τις επιδόσεις της ομάδας, σε ένα πρωτάθλημα με σημαντικές συμμετοχές από ολόκληρη τη βαλκανική περιοχή.

Τα ελληνικά μετάλλια στην Άρτα

Στην κορυφή του βάθρου ανέβηκαν δύο Έλληνες αθλητές, ενώ σημαντικός ήταν και ο αριθμός των μεταλλίων στις υπόλοιπες θέσεις.

Χρυσά μετάλλια

Γεώργιος Φραγκόπουλος (-46 κιλά)

Μιχάλης Αρζουμανίδης (-81 κιλά)

Αργυρά μετάλλια

Παναγιώτης Τσουπουνίδης (-50 κιλά)

Ευστάθιος Ζεϊμπέκης (-66 κιλά)

Λεωνίδας Χαριτίδης (-73 κιλά)

Βασίλειος Τόλιου (-81 κιλά)

Κωνσταντίνος Μαγκακέλωβ (-90 κιλά)

Ιωάννα Λουρεντζάτου (-52 κιλά)

Χάλκινα μετάλλια

Βασίλειος Σπυρόπουλος (-50 κιλά)

Γεώργιος Γκάβος (-66 κιλά)

Αθανάσιος Κοντούλης (-81 κιλά)

Ιωάννης Νικόλαος Κόλλιας (+90 κιλά)

Φίλιππος Μιχόπουλος (+90 κιλά)

Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου (-44 κιλά)

Ευγενία Κομπορόζου (-48 κιλά)

Μαρία Ανδρονίκη Καραμπίνα (-52 κιλά)

Η Άρτα στο επίκεντρο του βαλκανικού τζούντο

Η διοργάνωση αποτέλεσε σημαντικό αθλητικό γεγονός για την Άρτα, με τον Δήμο Αρταίων να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής και να αποτιμά θετικά την έκβασή της. Η φιλοξενία αποστολών από διαφορετικές χώρες απαιτούσε συντονισμό τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και στις μετακινήσεις και στην καθημερινή υποστήριξη των συμμετεχόντων.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, η οποία υποστήριξε τη διοργάνωση, είχε παρουσία καθ’ όλη τη διάρκειά της και ανέλαβε τη συνοδεία των αποστολών από το εξωτερικό. Η συνδρομή της συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή του διημέρου και στην ασφαλή μετακίνηση των φιλοξενούμενων ομάδων.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, ο Δήμος Αρταίων τίμησε τον εθνικό προπονητή Νίκο Ηλιάδη, κατά τη διάρκεια του αθλητικού διημέρου που περιλάμβανε επίσης τον «Δρόμο του Γεφυριού». Η βράβευση ανέδειξε τη συμβολή του στην ελληνική αθλητική κοινότητα και στο τζούντο.

Οι άνθρωποι πίσω από τη διοργάνωση

Πίσω από ένα διεθνές αθλητικό γεγονός βρίσκονται άνθρωποι και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν πρακτικές ανάγκες, συχνά μακριά από τα φώτα των αγώνων. Στη διοργάνωση της Άρτας συνέβαλαν ο Αθανάσιος Κουρσάρης, ο Γιώργος Μίγδος, ο Πέτρος Κουρσάρης, ο Γρηγόρης Κεφάλας και όλο το προσωπικό του γυμναστηρίου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές 6 εθελοντές που είχε φέρει η κυρία Βαρβάρα Ακριτίδου και συγκεκριμένα τους Πετρίνα Απατσίδου, Ανδριάνα Παλητζήκα, Άννα Χατζηδάκη, Νίκο Μιχαλογλου, Αστερίο Παράσχο, Κωνσταντινο Αλεξανδρή και η Μαριλενα Γκόγκουα.

Στην υποστήριξη της εκδήλωσης συμμετείχαν επίσης ο Γιώργος Γκανιάτσας στον τομέα του catering, ο Κώστας Τάσης στα ηχητικά και η Sporthouse του Τσιρογιάννη για τα μετάλλια και τις εκτυπώσεις. Σημαντική ήταν και η συμβολή της σελίδας Arta City – Ancient Amvrakia στην προβολή της διοργάνωσης, καθώς και του Χάρη Σιάμπαλου στη φωτογραφική κάλυψη.

Παράλληλα, ο Γεώργιος Ντούντας, μέσω της Green Action, υποστήριξε την πράσινη δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διημέρου, προσφέροντας και το δέντρο που φυτεύτηκε.