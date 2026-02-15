Με την Ευδοκία Παπαδοπούλου (+70κ.) και την Ευγενία Κομπορόζου (-48κ.) να ξεχωρίζουν η νέα γενιά του ελληνικού τζούντο δοκίμασε τις δυνάμεις της στο Samorin Millennium Team Cadet European Cup 2026. Στο δεύτερο κατά σειρά μεγάλο ραντεβού της χρονιάς για έφηβους και νεάνιδες (U19) οι δύο Ελληνίδες είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία στη Σλοβακία και έδειξαν πως μπορούν να σταθούν στις μεγάλες εκτός συνόρων διοργανώσεις.

Τόσο η Παπαδοπούλου, όσο και η Κομπορόζου ξεκίνησαν με μεγάλη ορμή στη διοργάνωση και μπήκαν σε τροχιά μεταλλίων, ωστόσο στο τέλος έμειναν εκτός του βάθρου.

Πολύ καλή πορεία διέγραψαν ο Πέτρος Ρότσος στα -60 κιλά και η Σταματίνα Ουρανίτσα στα -44 κιλά, οι οποίοι πλασαρίστηκαν στην 7η θέση.

Στο +70 κιλά η Ευδοκία Παπαδοπούλου μπήκε με το… δεξί και με δύο Waza-ari ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπορόκα Χανγκιάσι από την Ουγγαρία. Μάλιστα, με παρόμοιο τρόπο νίκησε και την Γιάνα Ντόβουν από την Ουκρανία, μπαίνοντας στα ημιτελικά. Κόντρα στην επίσης Ουκρανή Γιάνα Χολιάβκο και στο ματς με την Σέρβα Λούτσια Πάβιτς δεν έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και κατετάγη πέμπτη.

Η Ευγενία Κομπορόζου, η οποία τον Ιανουάριο του 2025 έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο Dutch Open Espoir U15 του Αϊντχόφεν, έδειξε ένα χρόνο μετά το πλούσιο ταλέντο της και τη δυναμική της. Στα -48 κιλά η νεαρή τζουντόκα πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες και έφτασε στα ημιτελικά, ωστόσο έχασε την μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο. Στην πρώτη της δοκιμασία ξεπέρασε με Yuko την Αυστριακή Λάουρα-Σοφί Κούνικ, ενώ στη συνέχεια έκανε Ippon στην Ισραηλινή Μαρία Κρούχλιακ. Με δύο Waza-ari κόντρα στην Πολωνή Γιαντβίγκα Χέρμαν συνέχισε την πορεία της μέχρι την τετράδα, ωστόσο μία άλλη Πολωνή η Νίνα Ποντίμσκα την στέρησε την παρουσία της στον τελικό. Στον τελευταίο της αγώνα (σ.σ. όπου είχε την ατυχία να τραυματιστεί στο πρόσωπο) έχασε από την Στέλλα Πάπαϊ (Ουγγαρία)και έτσι περιορίστηκε στην 5η θέση.

Εν τω μεταξύ, την 7η θέση κατέλαβε ο Πέτρος Ρότσος στα -60 κιλά. Ο Έλληνας τζουντόκα έφτασε στην πρώτη σημαντική διάκρισή του ξεκινώντας πολύ δυναμικά την πορεία του στο τουρνουά της Σλοβακίας. Νίκησε με Ippon τον Ουκρανό Ζούρμπα και τον Ισραηλινό Μπατσχίνσκι και στη συνέχεια μπήκε στα ρεπεσάζ, καθώς δεν τα κατάφερε κόντρα στον Γεωργιανό Αβαλιάνι. Με νέο Ippon άφησε εκτός και τον Πολωνό Γιακουμπόφσκι, ενώ στη συνέχεια πέρασε χωρίς αγώνα τον Ουκρανό Σάβτσουκ. Στον αγώνα για την είσοδο στον τελικό των μεταλλίων έχασε από τον Ισραηλινό Γουίνκλερ.

Ανάλογη επιτυχία είχε στα -44 κιλά και η Σταματίνα Ουρανίτσα που πλασαρίστηκε στην 7η θέση. Στην επίσης πιο σημαντική διάκρισή της στην πορεία της στο άθλημα, η νεαρή στάθηκε άτυχη στον πρώτο της αγώνα και έχασε από την Ρουμάνα Μπιάνκα Τσιούμας. Στα ρεπεσάζ έδειξε το ταλέντο της και νίκησε με Waza-ari την Νόρα Τάκακς από την Ουγγαρία, ενώ σε ένα οριακό παιχνίδι ηττήθηκε με δύο Yuko από την Ουκρανή Βικτόρια Βοροπάιεβα.

Να θυμίσουμε ότι στο τουρνουά (σ.σ. όπως και στο προπονητικό καμπ που ακολουθεί) αγωνίστηκαν με έξοδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, όλοι οι νέοι πρωταθλητές Ελλάδας από τη διοργάνωση της Πετρούπολη.

Η… καρό σημαία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων U18 2026, θα πέσει στην Θεσσαλονίκη τον προσεχή Νοέμβριο (21-22), για τρίτη μάλιστα συνεχή χρονιά λόγω της επιτυχημένης διαδρομής που είχε τόσο το 2024 όσο και το 2025 και αναγνωρίστηκε από την οικογένεια της European Judo Union.