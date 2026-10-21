Ένας μήνας ή για την ακρίβεια 31 ημέρες μας χωρίζουν από το μεγάλο ραντεβού της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2026, που αποτελεί πόλο έλξης, θα συγκεντρώσει τους καλύτερους νεαρούς τζουντόκα προσφέροντας πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις υψηλού επιπέδου στα τατάμι του κλειστού της ΧΑΝΘ.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα 13 συνολικά Ευρωπαϊκά Κύπελλα του έτους για τους παίδες και τις κορασίδες. Από τo Σαμορίν και την Σλοβακία που έκανε την έναρξη το Φεβρουάριο, ακολούθησαν οι στάσεις στο Πόρετς (Κροατία), στην Αττάλεια (Τουρκία), στην Γκαντζά (Αζερμπαϊτζάν), στο Βερολίνο (Γερμανία), στην Τιφλίδα (Γεωργία), στην Μπιέλσκο-Μπιάλα (Πολωνία), στο Φάρο/Αλγκάρβε (Πορτογαλία), στα Γκραν Κανάρια (Ισπανία), στην Ρίγα (Λετονία), στο Μάριμπορ (Σλοβενία, σ.σ. γίνεται 23-25/10) και στο Γκιόρ (Ουγγαρία, σ.σ. γίνεται 9-11 Νοεμβρίου), με την Θεσσαλονίκη να παίρνει τη σκυτάλη για το μεγάλο φινάλε.

Το τουρνουά της Θεσσαλονίκης, που πλέον έγινε θεσμός, καθώς έχει καθιερωθεί σταθερά στο διεθνές καλεντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU), έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη. Μετά την τεράστια επιτυχία του 2025 —που χαρακτηρίστηκε από την EJU ως η ιδανική διοργάνωση για το κλείσιμο της αγωνιστικής χρονιάς των Cadet— το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup επιστρέφει δυναμικά για άλλη μια χρονιά.

Ήδη, έχουν τσεκάρει εισιτήρια για τη γιορτή του τζούντο 147 τζουντόκα από 14 χώρες και τρεις ηπείρους, εκ των οποίων 101 παίδες και 46 κορασίδες.

Η περσινή έκδοση κατάφερε να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, συγκεντρώνοντας συνολικά 609 τζουντόκα από 35 χώρες και από τις 5 ηπείρους, γεγονός που ανέβασε κατακόρυφα το ανταγωνιστικό επίπεδο στα τατάμι της Θεσσαλονίκης και κατέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την διεθνή απήχηση και το κύρος του τουρνουά.

Μέχρι σήμερα, έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα παρελάσουν πρωταθλητές από την Ευρώπη, την Ωκεανία, την Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. Συγκεκριμένα το «παρών» θα δώσουν Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γεωργία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ρουμανία, Ρωσία και Σερβία, με την Ελλάδα σε ρόλο οικοδέσποινας.

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2026 θα γίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο κλειστό της ΧΑΝΘ, το οποίο εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες για αθλητές και θεατές, με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο να αγκαλιάζουν θερμά το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός.

Στο τατάμι θα αγωνιστούν οι παίδες στις κατηγορίες των -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 και +90 κιλών και οι κορασίδες στις κατηγορίες των -44, -48, -52, -57, -63, -70 και +70 κιλών.

Στόχος της Θεσσαλονίκης είναι να συνεχίσει να αποτελεί τον πιο ελκυστικό προορισμό για την ελίτ των αθλητών και αθλητριών στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες.

Καθώς πρόκειται για το μεγάλο φινάλε της σεζόν, οι αγώνες της Θεσσαλονίκης αποτελούν την τελευταία ευκαιρία των νεαρών τζουντόκα να συγκεντρώσουν πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη (WRL) των Cadet, γεγονός που εγγυάται μάχες με πάθος πάνω στα τατάμι.

Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό σκέλος, η ελληνική ομάδα, με τη δύναμη της έδρας και έχοντας μια νέα, ελπιδοφόρα γενιά αθλητών, στοχεύει να πρωταγωνιστεί και να γεμίσει τις κερκίδες με χαμόγελα και εθνική υπερηφάνεια, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων διακρίσεων στο ελληνικό τζούντο. Πέρυσι, η χώρα μας κατέκτησε τρία μετάλλια και συγκεκριμένα ένα ασημένιο και δύο χάλκινα.

Μετά το τέλος του διήμερου τουρνουά θα ακολουθήσει και προπονητικό καμπ από την Δευτέρα 23 μέχρι και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.