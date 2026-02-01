Ο Αθανάσιος Μυλωνέλης ήταν ο πρωταγωνιστής από ελληνικής πλευράς στο Sofia European Open 2026. Ο 24χρονος τζουντόκα κράτησε την ελληνική σημαία ψηλά στη διοργάνωση της βουλγαρικής πρωτεύουσας και γεύτηκε την -μέχρι σήμερα- μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Έχοντας διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο, ο Μυλωνέλης ξεκίνησε την πορεία του το 2026, που σηματοδοτεί την έναρξη της Προολυμπιακής περιόδου, με άκρως εντυπωσιακό τρόπο.

Στα -90 κιλά, αν και αγωνίστηκε τραυματίας (στο πρόσωπο) έδειξε το πλούσιο ταλέντο του και έφτασε αήττητος μέχρι τον τελικό του Open, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον!

Για την φάση των «32», πέτυχε Ippon απέναντι στον Ουκρανό Στάνισλαβ Σέρχιτσουκ και στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Αράμ Γκριγκοριάν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη μάχη για την φάση των «16» αναδείχθηκε νικητής με waza-ari, ωστόσο τραυματίστηκε στο κεφάλι και συνέχισε με επίδεσμο μέχρι και τον τελικό.

Με νέο ippon απέναντι στον «οικοδεσπότη» Μάριγιαν Πάλεφ από τη Βουλγαρία μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων, ενώ στον ημιτελικό πέτυχε waza-ari κόντρα στον Γεωργιανό Νίκολοζ Νταβλάτζε και πανηγύρισε με θεαματικό τρόπο την είσοδό του στον τελικό, εξασφαλίζοντας μετάλλιο.

Στον αγώνα για το χρυσό προσπάθησε απέναντι στον Αυστριακό Ισά Νάστσο και τελικά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο ελληνικό μετάλλιο μέσα στο 2026 σε επίπεδο seniors και το δεύτερο στο σύνολο καθώς στις 23 Ιανουαρίου η Άννα Παπαστεργίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των -63kg στο Casablanca Junior African Cup 2026.