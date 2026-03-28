Συνεπής στο ραντεβού της με το βάθρο των νικητριών είναι το 2026 η Σταματίνα Ουρανίτσα. Η Ελληνίδα τζουντόκα, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τέλος Φεβρουαρίου στο Πόρετς, ανέβηκε στο πόντιουμ των νικητών και στο Teplice Millennium Team Cadet European Cup.

Η Σταματίνα Ουρανίτσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -44kg προσθέτοντας τη δεύτερη σπουδαία διάκριση στο βιογραφικό της και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν και το τουρνουά στην Τσεχία ξεκίνησε με το… αριστερό, καθώς η νεαρή Ελληνίδα έχασε από την Γιαγκμούρ Γιλμαζτούρκ (Τουρκία), στη συνέχεια πήρε φόρα και δεν σταμάτησε πουθενά…

Στα ρεπεσάζ ξεπέρασε αρχικά το εμπόδιο της Έμα Φέντορα από την Ουγγαρία με Ippon (από δύο waza-ari), στη συνέχεια πέτυχε ippon κόντρα στη Σέρβα Γελένα Τανάτσκοφ και μπήκε στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας και πάλι με δύο waza-ari της Σλοβένας Νάστια Ντράκσιτς Κόστομαϊ.

Στον αγώνα του μεταλλίου συνάντησε την Χιρανούρ Μπιριντσί από την Τουρκία. Αρχικά με yuko και στη συνέχεια με ippon δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της κυριαρχίας της και πανηγύρισε τη νίκη και το μετάλλιο με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, με τον προπονητή της Μηνά Φιλίππου, να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Είναι μόνο η αρχή το 2026», είχε δηλώσει στο hjf.gr μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Πόρετς και η Σταματίνα Ουρανίτσα δείχνει ότι πετυχαίνει τους στόχους της τον ένα μετά τον άλλο.

Στην 7η θέση ο Τσαπάρας στο Poznan Junior European Cup 2026

Εξαιρετική παρουσία είχε ο Κωνσταντίνος Τσαπάρας στο Poznan Junior European Cup 2026. Ο Έλληνα τζουντόκα πλασαρίστηκε στην 7η θέση στα -73kg, πετυχαίνοντας τρεις νίκες σε πέντε αγώνες στο τουρνουά της Πολωνίας, φτάνοντας στη διάκριση ανάμεσα σε 34 αθλητές.

Στη φάση των «32» νίκησε τον «οικοδεσπότη» Πολωνό Τίμουρ Μπλίζνιουκ, ωστόσο η πορεία του ανακόπηκε από τον Ουκρανό Ρόμαν Μπάνκιν. Στη διαδικασία των ρεπεσάζ ξεπέρασε τον Σλοβάκο Σάμουελ Μπρίσουντα με waza-ari, ενώ δύο waza-ari πέτυχε κόντρα στον Αυστριακό Φέλιξ Άινφινγκερ. Κόντρα στον Λιθουανό Νορμπέρτας Ράτσκα σημείωσε δύο yuko, ωστόσο περιορίστηκε στην 7η θέση.