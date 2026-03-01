Μετά την Τασκένδη και το Πόρετς, το ελληνικό τζούντο πανηγύρισε μετάλλιο και στο Μοστόλες της Ισπανίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή (01/03/2026), ο Ιωάννης Κωστελίδης, με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες, στην κατηγορία των +100 κιλών, κατέκτησε την 3η θέση στο Mostoles Junior European Cup 2026 και έκανε το 3 στα 3 για το ελληνικό τζούντο, στις διεθνείς διοργανώσεις που διεξήχθησαν το τελευταίο 48ωρο, σε τρεις διαφορετικές χώρες.

Να θυμίσουμε ότι στην Τασκένδη και στο Γκραν Σλαμ που διεξήχθη εκεί, η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο των -70 κιλών, ενώ η Σταματίνα Ουρανίτσα κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στα -44 κιλά κατά τη διάρκεια του Porec Millennium Team Cadet European Cup 2026 που έγινε στην πανέμορφη πόλη της Κροατίας.

Ο Ιωάννης Κωστελίδης, σε μια κατηγορία όπου συμμετείχαν συνολικά 18 αθλητές, μπήκε αποφασισμένος να πάρει μετάλλιο. Και τα κατάφερε. Με δύο σερί νίκες έφτασε έως τον ημιτελικό των υπερβαρέων. Εκεί γνώρισε την ήττα από τον Γάλλο Σιεβέ Ντζιεκάμ, όμως στον τελικό των ρεπεσάζ, δεν άφησε την ευκαιρία για μετάλλιο να πάει χαμένη. Επικράτησε με δύο Waza-ari του επίσης Γάλλου Νιοβά και ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του πόντιουμ των νικητών, με συνολικό απολογισμό τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Αυτό είναι το τέταρτο μετάλλιο για τον Ιωάννη Κωστελίδη σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα, με τα τρία από αυτά να έχουν χάλκινη απόχρωση, ενώ ήταν «χρυσός» το 2023 στη Νάπολη, σε επίπεδο όμως Cadets (U18).

Πέμπτος ο Τσελίδης στην Τασκένδη

Για δεύτερο συνεχές Γκραν Σλαμ, ο Θεόδωρος Τσελίδης έφτασε στην πηγή των μεταλλίων, αλλά δεν μπόρεσε να «γευτεί» μια θέση στο βάθρο των νικητών. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του 2024, Νο-6 στην Παγκόσμια κατάταξη των -90 κιλών, όπως στο Παρίσι έτσι και σήμερα, στο OTP Group Tashkent Grand Slam 2026 που φιλοξενήθηκε στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, κατέλαβε την 5η θέση, μένοντας για λεπτομέρειες εκτός μεταλλίων.

Ο Τσελίδης, ο οποίος για την 5η θέση θα… αμειφθεί με 360 επιπλέον βαθμούς στην κατάταξη, έφτασε με τρεις σερί νίκες έως τα ημιτελικά, όμως εκεί αρχικά ηττήθηκε με Yuko, από τον Αζέρο Φατίγιεφ, ενώ στον τελικό των ρεπεσάζ έχασε με δύο Yuko, από τον Κορεάτη Κιμ.

Με νίκη επί ενός άλλου Κορεάτη, του Σονγκ, είχε περάσει στα ημιτελικά, ενώ νωρίτερα είχε επικρατήσει, τόσο του Καριμζόντα από το Τατζικιστάν, όσο και του Σιντόρικ από την Λευκορωσία.

Επόμενος σταθμός για τον Τσελίδη θα είναι το Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας που θα γίνει μέσα στον Μάρτιο.

Πέμπτη θέση για την Ευδοκία Παπαδοπούλου στο Πόρετς

Δύο πέμπτες θέσεις, με διαφορά σχεδόν 15 ημερών για την Ευδοκία Παπαδοπούλου. Η Ελληνίδα τζουντόκα, 5η στα μέσα του μήνα στο Σαμορίν, παρά τον θετικό απολογισμό νικών-ηττών, δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι τα μετάλλια της κατηγορίας των +70kg στο Porec Millennium Team Cadet European Cup 2026 που διεξήχθη στην Κροατία. Με τρεις νίκες σε πέντε αγώνες, κατέλαβε την 5η θέση της τελικής κατάταξης, ωστόσο έδειξε έτοιμη για το… άλμα στα μετάλλια μιας διεθνούς διοργάνωσης.

Στο φινάλε της ίδιας διοργάνωσης, ο Λιόβα Γιουμουκιάν κατετάγη 7ος στα -90 κιλά, όπως και η Δήμητρα Σαριανίδου στα +70 κιλά.