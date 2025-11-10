Η καρό σημαία για τις συμμετοχές στο Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 έπεσε εδώ και τρία 24ωρα, με τους τελικούς αριθμούς χωρών και συμμετεχόντων, να ξεπερνούν κάθε προσδοκία: 616 αθλητές και αθλήτριες από συνολικά 35 χώρες θα δώσουν το «παρών» στο τελευταίο χρονικά Ευρωπαϊκό Κύπελλο της συγκεκριμένης σειράς, το οποίο κοσμεί το επίσημο αγωνιστικό καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).

Η διοργάνωση, για τζουντόκα ηλικίας έως 18 ετών, θα φιλοξενηθεί 22-23 Νοεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μάκης Τσικίνας», ενώ αμέσως μετά (24-26/11), θα πραγματοποιηθεί και διεθνές προπονητικό καμπ, το οποίο επίσης βρίσκεται στον ετήσιο προγραμματισμό της EJU.

Η Ελλάδα θα λάβει μέρος με συνολικά 92 τζουντόκα, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή είναι αυτή της Γεωργίας, η οποία θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη με 67 αθλητές και αθλήτριες. Ακολουθεί η Ιταλία με 61 τζουντόκα.

Στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση, που είχε γίνει στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, συμμετείχαν 29 χώρες με συνολικά 439 τζουντόκα.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3.

Φίλιππος Αμυνταίου και Shiai Club Κηφισιάς κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών

Ο Φίλιππος Αμυνταίου στους άνδρες και το Shiai Club Κηφισιάς στις γυναίκες, πρώτευσαν στα ατομικά του Πανελλήνιου πρωταθλήματος που διεξήχθη στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Τον τίτλο στο μικτό ομαδικό πήρε ο ΕΟΣ Αχαρνών, δεύτερος ήταν ο Ολυμπιονίκης Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ την τρίτη θέση μοιράστηκαν ΑΟ Ραφήνας και Shiai Club Κηφισιάς.

Την τελευταία Πανελλήνια διοργάνωση για το 2025, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 140 αθλητές και αθλήτριες από 40 σωματεία, συνδιοργάνωσαν η ΕΟ Τζούντο, με τον Δήμο Πρέβεζας, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Με Τσελίδη η Ελλάδα στο Γκραν Πρι του Ζάγκρεμπ

Λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη της προολυμπιακής περιόδου με την έναρξη της Παγκόσμιας κατάταξης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028 και ο Θεόδωρος Τσελίδης θα δώσει το «παρών» στο Γκραν Πρι του Ζάγκρεμπ. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής θα λάβει μέρος στα -90 κιλά, με την Ελλάδα να συμμετέχει στη διοργάνωση με συνολικά έξι τζουντόκα.

Εκτός του Τσελίδη, στο Γκραν Πρι που θα γίνει από 14 έως 16 Νοεμβρίου, θα αγωνιστούν οι Μιχαήλ Τσουτλασβίλι (-81κ.), Άρη Ζάραγκας (-81κ.), Παναγιώτης Παπανικολάου (+100κ.), Μαρία Ελένη Γκόγκουα (-52κ.) και Μελίνα Κανελλοπούλου (-70κ.).

Αρχηγός αποστολής είναι ο εθνικός προπονητής, Νίκος Ηλιάδης, ενώ συνοδός προπονητής ο Αλέξης Ντανατσίδης.