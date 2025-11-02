Από την Σόφια στην Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη. Τρεις μεταλλιούχοι του πρόσφατου Παγκοσμίου πρωταθλήματος U18 που διεξήχθη νωρίτερα φέτος στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, θα αφιχθούν στη χώρα μας ενόψει του Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου.

Από την τριάδα, ξεχωρίζουν τα ονόματα της Fenne PEETERS (Βέλγιο) και του Tajus BABAICENKO (Λιθουανία).

Η Peeters κατέκτησε το χάλκινο στη Σόφια στην κατηγορία των -40kg, ενώ ήταν 3η και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στα Σκόπια. Στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών, τόσο στο Παγκόσμιο της Σόφιας όσο και στο Ευρωπαϊκό της Βόρειας Μακεδονίας, κατέκτησε ο Babaicenko στα -81kg. Οι δύο αθλητές έχουν δηλωθεί να συμμετέχουν στα -44kg και -90kg αντίστοιχα.

Πρωταγωνίστρια του τρίτου Παγκόσμιου μεταλλίου που θα βρεθεί στα τατάμι του «Μίμης Τσικίνας» είναι η Maelys DAPA (Βέλγιο), η οποία ήταν δεύτερη στα -48 κιλά, κατηγορία που θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο της Θεσσαλονίκης.

Εκτός των Peeters και Babaicenko, μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Σκοπίων, πήρε και η γαλλίδα Astan SACKO, που κατέκτησε την 2η θέση στα +70kg.

Να θυμίσουμε ότι μόλις πέντε ημέρες πριν από τη λήξη των συμμετοχών, 28 χώρες με 383 τζουντόκα έχουν δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης, που συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (European Judo Union), όπως και το διεθνές προπονητικό καμπ που θα ακολουθήσει (26-28 Νοεμβρίου).

Με 4 τζουντόκα η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων

Τέσσερις τζουντόκα θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων 2025, που θα φιλοξενηθεί από 3 έως 7 Νοεμβρίου στο Παρίσι.

Πρόκειται για τους Ανδρέα Καλμουκίδη (-81κ, Μ5), Ηλία Παραγυιό (-81κ. Μ4), Γεώργιο Μπάρα (-90κ. Μ4) και Ζαφείριο Μαργαριτόπουλο (-90κ. Μ5).

Συνοδός προπονητής είναι ο Σπύρος Ρήγος.

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 67 χώρες με περισσότερους από 2.500 αθλητές και αθλήτριες.

Με την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου βετεράνων, στην γαλλική πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα KATA, στο οποίο η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση σε επίπεδο διαιτησίας με τον Νικόλαο Πάπαρη.

5ος ο Τζόρνταν Κούρος στο Γκραν Πρι Gold Coast Oceania Open 2025

Ο Τζόρνταν (Γιώργος) Κούρος «άγγιξε» το μετάλλιο στο Γκραν Πρι Gold Coast Oceania Open 2025 που διεξήχθη στην Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας. Ο Έλληνας τζουντόκα σημείωσε δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες στην κατηγορία των -81 κιλών, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 5η θέση της τελικής κατάταξης.

Στον γύρο των 16 ο Κούρος νίκησε τον Αυστραλό Βασιλίεφ, όμως «έπεσε» στα ρεπεσάζ μετά την ήττα από τον Φινλανδό Ιχαναμάκι. Επέστρεψε στις νίκες στα ρεπεσάζ, επικρατώντας με Ippon του Αυστραλού Ντε Ρίντερ, για να μείνει εκτός μεταλλίου, μετά την ήττα επίσης με Ippon από τον Αμερικανό Σίλοτ.