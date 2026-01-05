Έχοντας ήδη στο… τσεπάκι της το εισιτήριο που οδηγεί στα προημιτελικά του United Cup, ως πρώτη του 5ου ομίλου, το ματς στο μεικτό διπλό της Εθνικής μας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Σε αυτό εν τέλει νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το ελληνικό δίδυμο που αποτελούνταν από τον Στέφανο Σακελλαρίδη και τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ λύγισε απέναντι στην Ολίβια Νίκολς και τον Νιλ Σκούπσκι με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 10-4).

Όπως προαναφέραμε πάντως αυτή η ήττα δεν πόνεσε καθόλου τη «γαλανόλευκη», καθώς νωρίτερα είχε καπαρώσει το εισιτήριο για τους «8» του τουρνουά στο Περθ της Αυστραλίας, μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Μπίλι Χάρις με 2-1 σετ και την επικράτηση της Μαρίας Σάκκαρη με το ίδιο σκορ απέναντι στην Έμα Ραντουκάνου.

Πλέον η Εθνική μας στρέφει την προσοχή της στις μάχες με την Ελβετία, των Σταν Βαβρίνκα και Μπελίντα Μπέντσιτς, την προσεχή Τετάρτη (07/01).