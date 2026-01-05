Την πρώτη της νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας, για τον 5ο όμιλο του United Cup, πανηγύρισε τη Δευτέρα η Εθνική μας, διά χειρός Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, επιβλήθηκε στο Πέρθ με ανατροπή 2-1 σετ (6-4, 1-6, 6-7) του Μπίλι Χάρις και βοήθησε τη «γαλανόλευκη» να κάνει το 1-0.

Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπίλι Χάρις ξεκίνησε καθυστερημένα (μετά τις 12:00), λόγω της μεγάλης διάρκειας των αγώνων μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας.

Στο 1ο σετ, ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν συγκεντρωμένος στο service game επιτρέποντας στον Μπίλι Χάρις να κυριαρχήσει και να κάνει το 1-0 με 6-4.

Αν και βρέθηκε πίσω στα σετ, ο Τσιτσιπάς δεν το έβαλε κάτω και με δύο διαδοχικά break απέδειξε πως είναι ανώτερος του αντιπάλου του, ισοφαρίζοντας σε 1-1, με 6-1 στο 2ο σετ. Το 3ο σετ εξελίχτηκε σε… θρίλερ.

Ο Χάρις, στο 9ο game κατάφερε να σώσει και διπλό break point στο 4-4, 15-40, για να υπερασπιστεί το σερβίς του και να περάσει μπροστά με 5-4.

O Τσιτσιπάς δεν έχασε την ψυχραιμία του στέλνοντας την αναμέτρηση στο tie-break κάνοντας το 6-6. Στο tie-break, ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε με 3-0 και 3-6, ο Χάρις μείωσε σε 4-6 για να κάνει ο Τσιτσιπάς το 4-7 και να πάρει το σετ με 6-7.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία σήμερα (5/1), τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Η Ελλάδα διεκδικεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την κατάκτηση της πρώτης θέσης του 5ου ομίλου. Οι Βρετανοί νίκησαν την Ιαπωνία, καθώς ο Μπίλι Χάρις πέτυχε μεγάλη νίκη ενάντια στον Σιντάρο Μοτσιζούκι με 7-6 (4), 6-3 και έδωσε το προβάδισμα στους Βρετανούς. Η Ναόμι Οσάκα ισοφάρισε για την Ιαπωνία, επικρατώντας της Κέιτι Σουόν με 7-6 (4), 6-1, αλλά οι Βρετανοί πήραν τη μεγάλη νίκη στο διπλό, όπου η Ολίβια Νίκολς και o Νιλ Σκάπσκι επικράτησαν της Νάο Ιμπίνο και Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα με 7-5, 4-6, 10-7.

Oι ΗΠΑ, κάτοχος του τίτλου, εξασφάλισαν την πρόκρισή της στα προημιτελικά του United Cup, χάρη στη νίκη της Κόκο Γκοφ και του Κρίστιαν Χάρισον στο μικτό διπλό, που σφράγισε την είσοδο της ομάδας στην οκτάδα.

Αναλυτικά όλα τα σενάρια του 5ου ομίλου:

-Αν η Ελλάδα νικήσει με 2-1, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (με ρεκόρ 3-3).

-Αν η Ελλάδα νικήσει με 3-0, η Ελλάδα θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα αποκλειστεί.

-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 2-1, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (4-2).

-Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 3-0, η Μεγάλη Βρετανία θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (3-3).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.