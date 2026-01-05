Την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup, ως πρώτη του 5ου ομίλου, σφράγισε η Εθνική μας, καθώς, μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Μπίλι Χάρις, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ (3-6, 6-3, 1-6) της Έμμα Ραντουκάνου στη «RAC Arena» του Περθ.

Η Ελλάδα μετά το 2-0 επί της Μεγάλης Βρετανίας επιστρέφει στα νοκ-άουτ ματς του τουρνουά ύστερα από 2 χρόνια, έχοντας μέχρι στιγμής το απόλυτο στη διοργάνωση (5-0)!

Στον αγώνα του μεικτού διπλού που ακολουθεί, η «γαλανόλευκη» δεν έχει άγχος καθώς «καθάρισε» την «πρωτιά», ενώ η Μεγάλη Βρετανία θέλει τη νίκη, για να προκριθεί ως καλύτερη 2η με ρεκόρ 3-3, αφού αν ηττηθεί μένει εκτός της φάσης των «8».

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ελβετία των Μπελίντα Μπέντσιτς και Σταν Βαβρίνκα την Τετάρτη (7/1) για μια θέση στα ημιτελικά.

Πρώτη νίκη για τη Μαρία απέναντι στη Ραντουκάνου

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε για πρώτη φορά την Έμμα Ραντουκάνου, αφού από το 2021 στα ημιτελικά του US Open, δεν είχε πάρει σετ απέναντι στη νεαρή Βρετανίδα (0-4 ήττες, 0-8 σετ).

Σήμερα, στο 1ο σετ επέστρεψε από το 0-2. Μετά το δεύτερο break της, που την έβαλε πάνω με 5-3, χρειάστηκε να σβήσει 3 break points της Βρετανίδας, για να κρατήσει το σερβίς της και να κλείσει το σετ με 3-6.

Στο 2ο σετ έγινε «μάχη». Στο 7ο game η Βρετανίδα έσβησε 3 break points και πέρασε μπροστά με 4-3, για να κάνει αργότερα εκείνη ένα break ακόμα και να φτάσει στο 5-3.

Αφού έσβησε νέο break point στο 9ο game, η Βρετανίδα έκανε το 6-3 και ισοφάρισε το ματς. Στο 3ο σετ, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-1. Έκανε ένα ακόμη break στο 6ο game, για να πάρει το σετ με 1-6 μετά από 2 ώρες και 26 λεπτά συναρπαστικής μάχης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.