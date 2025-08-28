Με επιβλητική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Άνα Μπόνταρ με 6-3, 6-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» του US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο18 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην 28χρονη Ουγγαρέζα (Νο97), πετυχαίνοντας την πρώτη της πρόκριση σε τρίτο γύρο Grand Slam μετά το Wimbledon του 2023.

Πρόκειται, επίσης, για την πρώτη φορά από το 2021 –όταν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη– που η Σάκκαρη καταφέρνει να ξεπεράσει τον δεύτερο γύρο στο US Open.

Στην επόμενη φάση -εκτός απροόπτου- θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλιάνα Μπέατριζ Χαντάτ Μάια (Νο22), μια ιδιαίτερα απαιτητική αντίπαλο, απέναντι στην οποία μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Για να συνεχίσει την πορεία της, η Ελληνίδα αθλήτρια θα χρειαστεί να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της και να αφήσει πίσω τις κακές αναμνήσεις του παρελθόντος.