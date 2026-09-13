Η Έλενα Ριμπάκινα κέρδισε τον τίτλο στο US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της, φτάνοντας στo τρίτο της Grand Slam! Η Νο2 του κόσμου επικράτησε στον τελικό του Σαββάτου (12/9) της δύο φορές πρωταθλήτριας και κατόχου του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο1) με 6-4, 5-7, 6-2 μετά από δύο ώρες και 21 λεπτά, φτάνοντας στον δεύτερο major τίτλο της φέτος, μετά από το Australian Open, όπου είχε επικρατήσει ξανά της Λευκορωσίδας!

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, δύο φορές πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, κυνηγούσε κάτι που είχαν καταφέρει μόνο η Κρις Έβερτ και η Σερένα Γουίλιαμς στη σύγχρονη εποχή, ένα τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο στο ίδιο γήπεδο. Είχε ήδη χάσει μόλις ένα σετ σε όλο το τουρνουά. Είχε το σερί, την εμπειρία, είχε και το πρώτο σετ στην τσέπη της αντιπάλου της για λίγο. Αλλά απέναντί της στεκόταν μια γυναίκα που έχει μάθει να της χαλάει τα σχέδια ακριβώς στις πιο μεγάλες στιγμές.

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