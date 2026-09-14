Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κέρδισε με 3-1 σετ τον Μπεν Σέλτον (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) και κατέκτησε πανηγυρικά το US Open, αποδεικνύοντας την τρομερή του φόρμα απέναντι στον Αμερικανό, ο οποίος έπαιξε μπροστά στο κοινό του έχοντας αποκλείσει μεταξύ άλλων και τον Αλκαράθ. Με εξαίρεση το τρίτο σετ, όπου ο Σέλτον έκανε μπρέικ και έδειχνε να ανακάμπτει, ο Γερμανός τελικά υπερίσχυσε άνετα, καθαρίζοντας τον τελικό στο τέταρτο σετ με 6-2.

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