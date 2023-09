Ο κάτοχος τριών τίτλων US Open, Νόβακ Τζόκοβιτς, έπαιξε όσο ακριβώς χρειαζόταν στο Arthur Ashe Stadium για να ξεπεράσει με «καθαρή» νίκη, 3-0, το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτς (νο9 στον κόσμο) και να προκριθεί για 11η φορά στην καριέρα του στους ημιτελικούς του Major της Νέας Υόρκης. Απέχει, πλέον, δύο νίκες από τον 4ο τίτλο του στη Νέα Υόρκη (2011, 2015 και 2018 οι προηγούμενοι) και 24ο Grand Slam καριέρας…

No problems for Novak.

He’s one set away from the semifinal, taking the second 6-4. 👀 pic.twitter.com/v6lTcOPL6t

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023