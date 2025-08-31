Κατώτερη των περιστάσεων η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.64), έχασε με 6-1, 6-2 σε μόλις 70 λεπτά από την εξαιρετική Βραζιλιάνα (Νο.22) και έμεινε εκτός τέταρτου γύρου στο αμερικανικό σλαμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ματς άρχισε λίγο πριν τις 23:30 ώρα Νέας Υόρκης.

Είναι φανερό ότι το match-up δεν ταιριάζει στη Μαρία, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και υπομονή στο παιχνίδι της, σε αντίθεση με την αντίπαλό της που ήταν σταθερότατη και πραγματικό… τείχος. Η 30χρονη τενίστρια επέλεξε να ρισκάρει για να τη λυγίσει και το ρίσκο έφερε λάθη, τα οποία και την «καταδίκασαν».

Για να καταλάβετε τη διαφορά, η Σάκκαρη υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, ενώ η Χαντάτζ Μάια μόλις σε 7, δύο από τα οποία ήταν double faults στο τελευταίο γκέιμ.

The 🇧🇷 made their presence known Saturday night in Armstrong to support Beatriz Haddad Maia! pic.twitter.com/1PqUqTuxjK — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Μεγάλη διαφορά υπήρχε και στο σερβίς, με τη Βραζιλιάνα να κερδίζει το 83% των πόντων πίσω από το πρώτο και τη Σάκκαρη να κερδίζει μόλις το 43%.

Με δύο σερί μπρέικ μετά το 2-1 του πρώτου σετ, η Χαντάντ Μάια πήρε μεγάλο προβάδισμα με 5-1 και παρότι πιέστηκε από τη Μαρία στο επόμενο γκέιμ (0/2 μπρέικ πόιντ), έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Σάκκαρη μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σετ και η ισορροπία διατηρήθηκε μέχρι το 2-2, ωστόσο η Χαντάντ Μάια πέτυχε και πάλι δύο συνεχόμενα μπρέικ, για να πάρει τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη στο 5-2.

Με δύο διπλά λάθη η Βραζιλιάνα κράτησε προσωρινά τη Μαρία στο παιχνίδι (15-40), όμως η Ελληνίδα τενίστρια δεν απέφυγε ούτε σε αυτό το σημείο τα λάθη και η Χαντάντ Μάια σφράγισε την πρόκριση με τέσσερις σερί πόντους.

Beatriz Haddad Maia takes the first set from Maria Sakkari 6-1, thanks in part to points like this 👇 pic.twitter.com/mHLqHAfLCb — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που περνάει στον τέταρτο γύρο του US Open και θα βρει εκεί την Αμάντα Ανισιμόβα, που απέκλεισε με 6-4, 4-6, 6-2 την Ζάκλιν Κρίστιαν.

Η Μαρία φεύγει από τη Νέα Υόρκη με δύο νίκες που θα την ανεβάσουν ακόμα περισσότερο στο ranking και που δείχνουν ότι είναι στον σωστό δρόμο.

Ο επόμενος σταθμός της είναι η αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα, το 500άρι της WTA, που θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: SDNA