Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Αλβανία, Ρουμανία, Ισραήλ… Με συμμετοχή από 15 χώρες το Balkan International Cup επέστρεψε δυναμικά, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη Θεσσαλονίκη σε ένα πραγματικό κέντρο ποδοσφαιρικής νεολαίας και πολιτισμικής συνάντησης.

Οι εγκαταστάσεις στο «Ζαγοράκης sport center» στη Νέα Ραιδεστό φιλοξένησαν εκατοντάδες νεαρούς αθλητές, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, προσφέροντας δυνατές μονομαχίες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην παιδική ψυχή τους.

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