Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να επικρατήσει του Ολλανδού Βαν Ντε Ζαντσούλπ, στο WTA του Ρότερνταμ (6-4, 7-6), με το ταξίδι του Έλληνα τενίστα να ολοκληρώνεται στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής GN;VRISE την ήττα από το Νο.65 της παγκόσμιας κατάταξης με 2-0 σετ, σε ένα παιχνίδι που ο 27χρονος δεν είχε την απόδοση που θα ήθελε, με αρκετά αβίαστα λάθη και χαμένες ευκαιρίες για «break».

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Τσιτσιπά να παίρνει τα δύο πρώτα σετ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς ο Ολλανδός βρήκε τρεις ευκαιρίες για break, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε για να πάρει κεφάλι στο σκορ (5-4). Το πρώτο σετ συνεχίστηκε με τον Ολλανδό να εκμεταλλεύεται τις χαμένες ευκαιρίες του 27χρονου και να παίρνει το πρώτο σετ με 6-4.

