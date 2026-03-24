Η Άρτεμις Βασιλάκη επέστρεψε από το Παρίσι και από το σπουδαίο διεθνές μίτινγκ «Giant Open», με τρία χρυσά μετάλλια και τέσσερα νέα πανελλήνια ρεκόρ.

Σημείωσε διπλά πανελλήνια ρεκόρ γυναικών και νέων γυναικών στα 400μ ελεύθερο (4:10.57) και 800μ ελεύθερο (8:32.29), αγωνίσματα όπου κατέλαβε την πρώτη θέση όπως και στα 1500μ ελεύθερο με επίδοση 16:23.63. Παράλληλα επιβεβαίωσε και τα όρια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον προσεχή Αύγουστο, στο ίδιο συγκρότημα που αγωνίστηκε τις τελευταίες ημέρες.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η Βασιλάκη δεν έκρυψε πως «Επιστρέφω από το Παρίσι με πολύ ωραίες αναμνήσεις και εμπειρίες. Για μένα αυτή η διοργάνωση ήταν ένα πολύ καλό τεστ ώστε να δω πώς ανταποκρίνομαι μετά την προετοιμασία του υψόμετρου. Φάνηκε ότι με τον προπονητή μου κάναμε πολύ καλή δουλειά, σίγουρα υπήρχαν λάθη μέσα στις κούρσες, που εντοπίσαμε, και θα τα διορθώσουμε, ώστε να είμαι ακόμα καλύτερα για τον μεγάλο στόχο της χρονιάς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα γίνει ξανά στο Παρίσι, το καλοκαίρι. Έχουμε μπροστά ακόμα αγώνες και προετοιμασίες ώστε να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γίνεται, για να είμαι 100% έτοιμη».

Η πρωταθλήτριά μας πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλα τον προπονητή μου Γιώργο Σουρδή, αλλά και την προπονήτριά μου Βάσω Σουρδή για την καθημερινή στήριξη, και βοηθάει που μου προσφέρουν ώστε να μπορώ να κάνω το καλύτερο δυνατό, τους χορηγούς μου που είναι δίπλα μου και μου προσφέρουν ό,τι χρειαστώ, για να μπορέσω να προετοιμαστώ σωστά, την οικογένειά μου, και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο πολύ ξεχωριστά άτομα για μένα: το αγόρι μου και την κολλητή μου, την Γεωργία Δαμασιώτη, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν».