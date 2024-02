Η Μαρία Σάκκαρη μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Άμπου Ντάμπι, μετά τη συμμετοχή της στο Australian Open. Το σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό του «Mubadala Abu Dhabi Open» και η Ελληνίδα τενίστρια θα μάθει την πρώτη αντίπαλό της.

Η 28χρονη Μαρία Σάκκαρη θα μπει στην κληρωτίδα ως το Νο3 του ταμπλό και από πάνω της βρίσκονται μόνο η Έλενα Ριμπάκινα (No. 1) και η Ονς Ζαμπέρ (No. 2). Στο No. 4 είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, ενώ στο τουρνουά θα συμμετέχουν οι Γέλενα Οσταπένκο, Κάρολιν Γκαρσία, Χαντάντ Μάια, Ναόμι Οσάκα και Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Ήδη, από το Σάββατο (3/2) θα ξεκινήσουν τα προκριματικά της WTA 500 διοργάνωσης, από τα οποία θα καλυφθούν οι 6 κενές θέσεις του κυρίως ταμπλό.