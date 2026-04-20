Προβάδισμα για πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier πήρε η ΑΕΚ… Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού νίκησε τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ με 37-31, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την ημιτελική φάση των πλέι οφ, και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τριών γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο δεν επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να ξεφύγουν στο σκορ, αλλά και προηγήθηκε 18-16 στο 28΄. Το ημίχρονο έληξε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 19-19, αλλά η Ένωση ανέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (29-26) στο 46΄. Η ΑΕΚ έφτασε στο +4 (31-27) στο 49΄, ενώ απέκτησε «αέρα» πέντε τερμάτων στο 56΄ (34-29), «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη και το 1-0.

Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις δύο νίκες, με το δεύτερο ντέρμπι «Δικεφάλων» της σειράς να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Πέμπτη (23/4, 17:00 – ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στο «Σπίτι του Χάντμπολ».