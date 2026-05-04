Η Νέα Ιωνία «άλωσε» το κλειστό της Μίκρας και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Χάντμπολ των Γυναικών. Η ομάδα του Πάνου Γούσιου έκανε το break στη Θεσσαλονίκη, καθώς επιβλήθηκε 26-22 του ΠΑΟΚ στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά των πλέι οφ, και πανηγύρισε το 1-0 στη σειρά.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η κάτοχος του τίτλου πήρε το πλεονέκτημα έδρας και έχει πλέον την ευκαιρία να σφραγίσει το εισιτήριο για τους τελικούς, εφόσον «ζευγαρώσει» τις επιτυχίες του επί του «Δικεφάλου του βορρά», την Πέμπτη 7 Μαΐου (17:30) στο Κλειστό της Νέας Ιωνίας.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο και θέλει μόνο νίκη στην Αθήνα, προκειμένου να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο εάν χρειαστεί, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 11/5, (16:30), στη Θεσσαλονίκη.

Στους τελικούς της Α1 Χάντμπολ των γυναικών προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία της η ΑΕΚ, η οποία ξεπέρασε στα ημιτελικά το «εμπόδιο» της Αναγέννησης Άρτας με 2-0 νίκες.