Ο Ολυμπιακός πέτυχε εύκολα τη μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να προκριθεί στους τελικούς της Waterpolo League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν στον Πειραιά 20-9 του Εθνικού, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση των πλέι-οφ, και θα έχουν τη δυνατότητα να «τελειώσουν» τη σειρά το Σάββατο (23/5, 14:00), όταν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου στο «Πέτρος Καπαγέρωφ», αυτή τη φορά με τυπικά γηπεδούχες τις «κυανόλευκες».

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα επέβαλε από την αρχή του παιχνιδιού το ρυθμό της, προηγήθηκε 4-1 στα πρώτα έξι λεπτά και 8-3 λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Με την Ειρήνη Νίνου να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση, σκοράροντας επτά φορές, ο Ολυμπιακός συνέχισε να σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-2, 5-2, 7-3

Τα γκολ:

Ολυμπιακός: Νίνου 7, Σάντα 3, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κουρέτα 2, Τριχά 2, Σιούτη, Τορνάρου, Σέκουλιτς

Εθνικός: Μαμόγλου 2, Τσιουγκρή 2, Γαλανοπούλου, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Καραγιάννη