Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Θοδωρής Βλάχος μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής μας επί της Ιταλίας με 12-5 σκορ, που χάρισε στη γαλανόλευκη το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μετά την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλίου στο Βελιγράδι ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός εμφανίστηκε ανακουφισμένος, για το γεγονός ότι αυτή τη φορά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.

Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε».