Στο γεγονός πως δεν μπορεί να έχει παράπονο από τους παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών στάθηκε ο Θοδωρής Βλάχος μετά την ήττα από την Ουγγαρία.

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε για την ήττα από την Ουγγαρία και τόνισε πως οι παίκτες της Εθνικής πλήρωσαν τα δύο λάθη κι έχασαν στις λεπτομέρειες στην πρεμιέρα του World Cup.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε παράλληλα στη συμπαράσταση του κόσμου της Αλεξανδρούπολης.

«Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Κάναμε δύο μεγάλα λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοί μας. Δεν έχω παράπονα από τους παίκτες μου. Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η ατμόσφαιρα στο κολυμβητήριο ήταν εκπληκτική. Ίσως να μας παρέσυρε κι ο κόσμος. Περιμένουμε να μας ενισχύσουν και στους επόμενους αγώνες», είπε.