Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους «16» του European Cup ανδρών, καθώς νίκησε 50-39 τη Σλόγκα Ντομπόι στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης.

Με το προβάδισμα των 11 τερμάτων, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο για την παρουσία τους στον επόμενο γύρο, την οποία καλούνται να «σφραγίσουν» στην ρεβάνς με την ομάδα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη που θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο (28/11, 11:30).

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